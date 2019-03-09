شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُخطط لإسقاط جورماهيا بـ"تعهد" وإخماد فتنة جروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجلس إدارة نادى الزمالك على غلق كل الملفات داخل الفريق الأبيض، قبل مواجهة جورماهيا الكينى فى المباراة التى ستجمع بينهما فى التاسعة من مساء غد الأحد، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويدخل الزمالك المباراة بدافع حصد الثلاث نقاط حيث ستحسم بصورة كبيرة حظوظ الأبيض فى التأهل لدور ربع النهائى للكونفدرالية عن المجموعة الرابعة التى يتصدرها فريق نصر حسين داى الجزائرى برصيد 7 نقاط فيما يأتى جورماهيا فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأخيرًا بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وجاءت أولى الملفات التى تم غلقها، موقف السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأبيض، بعد التقارير التى ربطت بين ترشيحه لقيادة جراسهوبرز السويسري ، ورحيله من الزمالك ، حيث أوضح الخواجة لإدارة النادى إن كل تركيزه ينصب حاليا مع الفريق فى المواجهات المختلفة وملتزم بتعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، حيث استقدمه الأبيض مطلع الموسم لقيادة الفريق فى عقد لمدة موسم وحيد على أن يتم حسم تمديد ذلك التعاقد من عدمه بعد نهاية دور المجموعات بالكونفدرالية.

بينما كشف مصدر مطلع بالزمالك أن مرتضى منصور رئيس النادى، حفز اللاعبين فى الجلسة الأخيرة وقال لهم نصًا: "حققوا المكسب.. وأنتم عارفني"، فى إشارة منه للاعبين بالتعهد نحو رصد مزيدًا من المكافآت المجزية للاعبين فى حالة استمرار الانتصارات بالكونفدرالية بعد الفوز الأخير على بترو أتلتيكو الأنجولى، بهدف دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات.