شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يبحث عن مهاجم سوبر بعد فشل محاولات شراء شيلونجو نهائياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار قرار حسام حسن المدير الفنى الجديد لسموحة بإعادة النامبيى شيلونجو مهاجم الفريق السكندري المعار للنادى الاسماعيلى بنهاية الموسم لصفوف الفريق السكندرى الارتباك داخل قلعة الدراويش لاسيما بعد المستوى المتميز الذى يظهر به اللاعب . وانتقل شيلونجو للإسماعيلى من صفوف سموحة فى الميركاتو الشتوى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم وشارك فى 11 لقاء سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين وتلقى استدعاء من منتخب بلاده بعد التألق مع الدراويش واستطلع مسئولو الاسماعيلى من نظرائهم فى سموحة عن تحويل إعارة شيلونجو لبيع نهائى ليفاجأ بقرار حسام حسن بعودة المهاجم النامبيى فى نهاية الموسم للحاجة لقدراته، ودفع قرار حسام حسن الاسماعيلى للتنقيب عن مهاجم أفريقى سوبر لخلافة شيلونجو الذى بات المتحدث الرسمى لخط هجوم الدراويش فى الآونة الأخيرة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يبحث عن مهاجم سوبر بعد فشل محاولات شراء شيلونجو نهائياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.