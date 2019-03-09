شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يكلف "أحداد" بمهام خاصة فى موقعة جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الزمالك استعداداته اليوم لمواجهة جورماهيا الكينى، بخوض المران الختامى على ملعب النادى عصرا قبل الدخول فى معسكر مغلق ببرج العرب، استعدادا للمباراة التى ستجمع الفريقين غدا الأحد، على ملعب برج العرب، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وكلف السويسرى جروس المدير الفنى للزملك، المغربى حميد أحداد، مهاجم الأبيض، بمهام خاصة حيث شرح له المدرب السويسرى نقاط الضعف بخط دفاع المنافس من أجل استغلالها بالشكل الأمثل بجانب تكليفه ببعض الأدوار الدفاعية.

ويحتل الزمالك قبل مواجهة جورماهيا بالمجموعة الرابعة، المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف نصر حسين داى الجزائرى المتصدر برصيد 7 نقاط وجورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط وأخيراً يأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.