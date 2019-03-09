شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الاهلى وفيتا كلوب اليوم السبت 9 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

يلتقي فريق الأهلي في السادسة مساء الأحد، مع فيتا كلوب في استاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كنشاسا في المواجهة التي تأتى ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال افريقيا ، ونرصد في السطور التالية أهم خمس معلومات عن مباراة اليوم في التقرير التالي:

1_موعد مباراة الاهلى وفيتا كلوب

يلعب الأهلي مع فيتا كلوب بالكونغو في السادسة من مساء اليوم ،السبت، بتوقيت القاهرة بإستاد الشهداء بالعاصمة كينشاسا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وهو اللقاء الذى يخوض المارد الأحمر بعد سلسلة من الإنتصارات المحلية.

1_مشوار الاهلي في دور المجموعات

بدأ الأهلى مشواره في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية بملاقاة فريق فيتا كلوب الكونغولي وحقق الفوز عليه بهدفين دون رد، ثم قابل فريق شبيبة الساورة الجزائري بملعب الأخير واكتفى بنقطة من التعادل الإيجابي بهدف لمثله، ثم قابل فريق سيمبا وفاز بخماسية دون رد، قبل أن يخسر من نفس الفريق التنزاني بهدف دون رد في تنزانيا، لكن يبقى المارد الأحمر على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط،.

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3_كيف استعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

ووضع الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي خطة مواجهة فيتا كلوب بعد أن عكف برفقة معاونيه منذ الوصول للكونغو على دراسة نقاط القوة والضعف فى فريق فيتا كلوب، بعد الحصول على عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات المنافس، والتي تم توفيرها من قبل السفارة المصرية فى الكونغو ، وأجبرت درجة الحرارة المرتفعة الأهلى على التدريب ليلاً طوال فترة اقامة الفريق فى الكونغو.

وتدرب الفريق مرتين بعد الغاء المران فى يوم الوصول تجنباً للإرهاق ، ويراهن الأورجوياني لاسارتي على خبرة لاعبيه لإسقاط بطل الكونغو متسلحاً بامتلاكه كتيبة من النجوم، على الرغم من تعرض أكثر من لاعب مؤثر للإصابة، خاصة بعد دراسة المنافس جيداً ليجد لاسارتي أن فيتا يؤدى بشكل مميز على ملعبه، مما يستلزم ضرورة مواجهته بمنتهى القوة، وهو ما تم التأكيد عليه مع اللاعبين، مع تحديد نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، ومنح التعليمات الخاصة بكل لاعب وفقا لخطة المباراة.

4_أحدث غيابات الاهلي

يعاني الاهلي من غيابات كثيرة في لقاء اليوم للاصابة وإنضم الثنائي حمدي فتحي وشريف إكرامي لقائمة اللاعبين المصابين بالفريق.

5_مشوار فيتا كلوب في البطولة

إستهل فيتا كلوب مشواره في البطولة الإفريقية من دور الـ32 بملاقاة فريق بانتو، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة 5-1 ،وأوقعت قرعة دور الـ16 الفريق الكونغولي في المجموعة الرابعة رفقة كلًا من، شبيبة الساورة الجزائري، سيمبا التنزاني، الأهلي ، ويأتي الفريق بالمركز الأخير في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمتين.