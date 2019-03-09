موعد مباراة الأهلي اليوم السبت 9/3/2019 والقنوات الناقلة للقاء

تنطلق مباراة الأهلي المصري و فيتا كلوب الكونغولي في بطولة دوري أبطال أفريفيا اليوم السبت 9/3/2019، وذلك في مباراة الإياب بالجولة الخامسة .

ويدخل المارد الأحمر المباراة وهو متصدر المجموعة الرابعة بحصيله 7 نقاط، مما يجعل لدية حافز قوي على تحقيق الفوز خاصةً أنه أستطاع التغلب على فيتا كلوب في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، كما يسعى للحفاظ على صدارة المجموعة، حيث انه لا يفصل بينه وبين “سيمبا التنزاني” الذي يحتل المرتبة الثانية في المجموعة سوى نقطة واحدة.

وفي المقابل يسعى نادي “فيتا كلوب” الكنغولي الذي يقع ترتيبه الأخير في المجموعة برصيد ٤ نقاط للأخذ بالثأر من النادي الأهلي، وتحقيق الفوز مستغلاً كونه صاحب الأرض والجمهور للفوز على النادي الأهلي الحاصل على لقب بطل أفريقيا في العام الماضي، مما يشير أننا في انتظار مواجهة قوية بين الفرقتين .

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تبدأ المباراة المرتقبة بين “الأهلي وفيتا كلوب” اليوم السبت 9/3/2019 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة بملعب الشهداء في مدينة” كينشاسا الكونغولية “على أن يتم نقل المباراة مباشرةً على شاشة قناة “beIN sports 1 “الرياضية .