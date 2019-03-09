رياضة | راموس يدعم ريال مدريد أمام بلد الوليد رغم الإيقاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يدعم ريال مدريد أمام بلد الوليد رغم الإيقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن استعدادات ريال مدريد في مران اليوم الجمعة لمباراة بلد الوليد المقرر إقامتها الأحد المقبل ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن جاريث بيل شارك في التدريبات لكن بمران منفرد للتعافي من الإصابة التي تعرض لها أمام آياكس الثلاثاء الماضي في لقاء العودة في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا والتي أسفرت عن خروج الملكي من البطولة بالخسارة بنتيجة 4/1 على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن المدافع الشاب لوبيز شارك في المران بعد تصعيده من الكاستيا بينما واصل ماركوس يورنتي وفينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز بالإضافة لداني كارفخال عملية التأهيل للتعافي من الإصابة.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن سيرجيو راموس قائد المرينجي قرر السفر مع الفريق إلى بلد الوليد من أجل دعم اللاعبين رغم أنه سيغيب عن هذه المباراة بداعي الإيقاف.

ويمر ريال مدريد بواحدة من أصعب الفترات في تاريخه بعد الإطاحة به من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا في غضون أسبوع واحد فقط وباتت المنافسة على الدوري شبه مستحيلة.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدورؤ برصيد 48 نقطة بفارق 12 نقطة عن المتصدر برشلونة بعد خوض 26 جولة.