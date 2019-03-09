شاهد جميع أهداف عمر السومة الـ 100 فى الدوري السعودي

سطر السوري عمر السومة نجم الأهلي السعودي إسمه بحروف من ذهب في سجلات التاريخ بمسابقة الدوري السعودي بعدما نجح في الوصول إلى الهدف الـ 100.

وقاد السوري عمر السومة فريق الاهلي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد عبد الشافي لتحقيق الفوز على القادسية بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

بادر القادسية بالتسجيل عن طريق البرازيلي بيمسارك فيريرا في الدقيقة 31، وأدرك المدافع البرازيلي أديرلان سانتوس التعادل للنادي الأهلي في الدقيقة 37، وفي الوقت الذي كان يستعد فيه الجميع لإطلاق الحكم صافرة النهاية، تمكن عمر السومة من تسجيل هدف الفوز للفريق الأهلاوي في الدقيقة 94 من عمر المباراة.

وبات نجم الأهلي عمر السومة أسرع لاعب يسجل 100 هدف في دوري المحترفين السعودي، وذلك في 102 مباراة فقط، كما أصبح ثالث لاعب ينجح في تسجيل 100 هدف وأكثر بعد ناصر الشمراني 126 هدف، محمد السهلاوي 103 هدف.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الاهلي السعودي بموقع "تويتر"، جميع أهداف عمر السومة في المسابقة والتي جاءت كالتالي..