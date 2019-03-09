توتنهام يسعى لاستعادة ذاكرة الانتصارات ضد ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

يسعى توتنهام لإستعادة ذاكرة الانتصارات بمسابقة الدوري الإنجليزي عندما يحل ضيفاً على ساوثهامبتون في الخامسة مساء اليوم بملعب "سانت ميريز" ضمن منافسات الجولة الـ 30 بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وفشل توتنهام في تحقيق الفوز بأخر 3 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي حيث خسر أمام بيرنلي وتشيلسي قبل أن يتعادل مع أرسنال في الجولة الماضية ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب "البريميرليج" برصيد 61 نقطة ويغادر سباق المنافسة على حصد اللقب "إكلينيكياً"، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ 17 برصيد 27 نقطة، ويطمح لحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز آماله في البقاء.

ويدخل توتنهام مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حجز مقعده في الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند الألماني، ويدرك هاري كين ورفاقه أن الخروج من مباراة اليوم بالنقاط الثلاث سيؤمن من تواجد الفريق في المربع الذهبي حيث سيتقدم بفارق 6 نقاط على مانشستر يونايتد و7 نقاط على آرسنال و8 نقاط على تشيلسي.

وسيخوض توتنهام المباراة بدون مدربه ماوريسيو بوكيتينو، بعدما تم إيقافه لمدة مباراتين من جانب الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد شجاره مع مايك دين حكم مباراته ضد بيرنلي الشهر الماضي.

كما يلتقي اليوم كريستال بالاس مع برايتون ونيوكاسل يونايتد مع ايفرتون، وليستر سيتي مع فولهام، وهدرسفيلد تاون مع بورنموث، وكارديف سيتي مع وست هام يونايتد.