شكرا لقرائتكم أخبار محمد صلاح يوم 9-3-2019 إشادة خاصة من كلوب بالفرعون المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار محمد صلاح يوم 9-3-2019، شهدت العديد من الأخبار الهامة، فى مقدمتها اشادة الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول بالفرعون المصرى قبل مواجهة بيرنلي بعد غد الأحد فى الجولة الـ 30 من الدورى الإنجليزى.

محمد صلاح يتلقى الاشادة من كلوب قبل لقاء بيرنلي



أخبار محمد صلاح يوم 9-3-2019 أشاد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بالنجم المصري محمد صلاح قبل مواجهة بيرنلي بعد غد الاحد بملعب "انفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن مباراة ليفربول وبيرنلي، "محمد صلاح يمتلك سجلاً تهديفياً رائعاً، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء تواجد ليفربول في سباق المنافسة للحصول على لقب الدوري الإنجليزي".

أضاف المدير الفني لنادي ليفربول، "محمد صلاح لاعب مميز، أمر رائع أن يستمر في خلق الفرص التهديفية، كما أن مواصلة صناعة الفرص له يعني أنه بخير".

ولا تزال الفرصة سانحة أمام محمد صلاح بحصد "الثنائية" مع نادى ليفربول الموسم الحالى، مع اقتراب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" من خط النهاية، ويتطلع الفرعون لقيادة ليفربول للحصول على لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1990، والعودة من جديد لحصد الألقاب الجماعية مع أندية أوروبا بعد غياب، بجانب الاحتفاظ بلقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، فيما يحتل محمد صلاح المركز الثانى بقائمة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي بفارق هدف وحيد.

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أسطورة ليفربول يتوقع احتدام المنافسة بين محمد صلاح وأجويرو



أخبار محمد صلاح يوم 9-3-2019 توقع جون ألدريدج أسطورة ليفربول السابق، أن تزداد حدة المنافسة بين النجم المصري محمد صلاح والمهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو ثنائي ليفربول ومانشستر سيتي على الفوز بجائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لهداف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويرى جون ألدريدج أن تصدر سيرجيو أجويرو لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي سيحفز محمد صلاح على بذل مزيد من الجهد من أجل تسجيل الأهداف والأحتفاظ بالجائزة للموسم الثاني على التوالي.

وقال أسطورة ليفربول في تصريحات لصحيفة "اكسبريس" الإنجليزية، "سيكون إنجازاً رائعاً للنجم المصري محمد صلاح حال نجاحه في الحصول على لقب الهداف للموسم الثاني على التوالي، أهداف اللاعب قد تساهم بشكل كبير في فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي".

أضاف "أتمنى أن يستعيد محمد صلاح ذاكرة التهديف في مباراة ليفربول القادمة أمام بيرنلي، أحلام الفريق في الحصول على اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1990 معقودة على ثلاثي الهجوم محمد صلاح، وساديو ماني، وفيرمينو".

ولا تزال الفرصة سانحة أمام محمد صلاح بحصد "الثنائية" مع نادى ليفربول الموسم الحالى، مع اقتراب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" من خط النهاية، ويتطلع الفرعون لقيادة ليفربول للحصول على لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1990، والعودة من جديد لحصد الألقاب الجماعية مع أندية أوروبا بعد غياب، بجانب الاحتفاظ بلقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، فيما يحتل محمد صلاح المركز الثانى بقائمة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي بفارق هدف وحيد.