أخبار كريستيانو رونالدو يوم 9-3-2019 الدون راحة قبل موقعة أتلتيكو...

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جدة - عمرو شويل شهدت أخبار كريستيانو رونالدو يوم 9-3-2019 إراحة النجم البرتغالى الكبير من المشاركة فى لقاء يوفنتوس أمام أودينيزي بالكالتشيو، وذلك من أجل أن يكون فى قمة جاهزيته بمواجهة أتلتيكو مدريد الإسبانى يوم الثلاثاء المقبل فى اياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

كريستيانو رونالدو يحتفل بيوم المرأة



أخبار كريستيانو رونالدو يوم 9-3-2019 احتفل كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الإيطالي، بيوم المرأة العالمي، وذلك على طريقته الخاصة.

ونشر كريستيانو رونالدو عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، صورة لوالدته ماريا دولوريس أفييرو، وصديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز، وكتب "يوم سعيد لجميع نساء العالم، وقبلة خاصة لنساء حياتي".

وكانت ماريا دولوريس أفيرو والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو أعلنت الشهر الماضي أنها أصيبت بمرض السرطان مجددًا بعدما تعافت منه في وقت سابق.

وقالت والدة كريستيانو رونالدو في تصريحات للتليفزيون البرتغالي "أجريت فحوصات في مدريد، وقمت بإجراء أشعة، أنا الآن أحارب من أجل حياتي".

يوم المرأة العالمى، الذى تحتفل به دول العالم اليوم 8 مارس، وهو اليوم الذى حددته منظمة الأمم المتحدة كرمز لنضال المرأة وحقوقها ويحتفل به سنويا.

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صورة رونالدو على تويتر

اليجري يريح كريستيانو رونالدو قبل موقعة أتلتيكو مدريد



أخبار كريستيانو رونالدو يوم 9-3-2019 اكتسح يوفنتوس ضيفه فريق أودينيزي بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة على ملعب "أليانز ستاديوم"، فى افتتاح مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وقام أليجرى مدرب يوفنتوس بإراحة عدد كبير من نجومه عن المشاركة أساسيا فى اللقاء يتقدمهم النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو بجلوسهم على مقاعد البدلاء، قبل موقعة أتلتيكو مدريد الإسبانى فى إياب ثمن نهائي دوري الابطال الثلاثاء المقبل.

ويحتل كريستيانو رونالدو صدارة هدافى الدورى الإيطالى برصيد 19 هدفا فى أولى مواسمه مع اليوفى، بفارق هدف وحيد عن المهاجم البولندى الصاعد كريستوف بياتيك لاعب ميلان المنضم للروسينييرى فى موسم الانتقالات الشتوية الماضية قادما من جنوى.

وكان يوفنتوس قد تلقى الخسارة فى لقاء الذهاب أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل لا شئ على ملعب "واندا متروبوليتانو"، ليتأزم الموقف قبل لقاء الاياب، والذى مطالب خلاله اليوفى بالفوز بفارق 3 أهداف.