شكرا لقرائتكم خبر عن 10 وديات للمنتخب الأوليمبي فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم أنه سيخوض 10 وديات خلال العام الجاري فى أطار الإستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تقام نوفمبر المقبل و تستضيفها مصر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
تابع غريب، الفريق يخوض 3 وديات فى شهر مارس أمام مالاوي و التى أقيمت أمس وانتهت بفوز الفراعنة 2 / 0 ثم وديتى أمريكا و هولندا يومي 22 و 26 من نفس الشهر بإسبانيا ، ثم معسكر فى يونيو، سبتمبر وأكتوبر.
يتوجه منتخب مصر الأوليمبي إلى إسبانيا يوم 17 وخوض وديتي أمريكا و هولندا و العودة يوم 27 مارس.
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