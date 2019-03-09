شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. مؤتمر صحفى لـ"جروس" قبل مواجهة جورماهيا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُقام مساء اليوم السبت المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك أمام جورماهيا الكينى، التى ستقام فى التاسعة من مساء غدا الأحد، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وسينطلق المؤتمر الصحفى الخاص بالمدير الفنى للزمالك كريستيان جروس، وقائد الأبيض، فى الثامنة مساء، باستاد برج العرب، للحديث عن حظوظ الفريق فى التأهل لدور ربع النهائى وطموحات الأبيض واستعداداته للمباراة.

بينما سيقام المؤتمر الصحفى لمدرب فريق جورماهيا الكينى فى الثامنة والنصف مساءً، حيث من المنتظر أن يختتم بطل كينيا استعداداته لمباراة الزمالك بمران ختامى، عقب نهاية مؤتمر مدربه على ملعب برج العرب.

ويحتل الزمالك قبل مواجهة جورماهيا بالمجموعة الرابعة، المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف نصر حسين داى الجزائرى المتصدر برصيد 7 نقاط وجورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط وأخيراً يأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.