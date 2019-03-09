الجونة يبحث عن ودية لتجهيز البدلاء للدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستقر حمادة صدقى المدير الفنى لفريق الجونة على خوض لقاء ودى مع أحد أندية البحر الاحمر لتجهيز اللاعبين البدلاء خلال الفترة المقبلة قبل إستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز . ويستضيف فريق الجونة نظيرة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم 12 من الشهر الجارى بملعب الجونة بمدينة الغردقة . ويحتل فريق الجونة المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعدما حصد 29 نقطة.

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