رياضة | إيسكو يقرر الرحيل إلى الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيسكو يقرر الرحيل إلى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية بأن الإسباني إيسكو نجم ريال مدريد الإسباني اختار ناديه المقبل وذلك بسبب غضبه الشديد من أوضاع النادي في الفترة الحالية.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن إيسكو طلب من وكيل أعماله بدء التواصل مع مانشستر سيتي الإنجليزي للانضمام إلى السيتزنز في الميركاتو الصيفي.

وذكر الموقع الإيطالي بأنه لا يزال يتبقى لإيسكو أكثر من ثلاث سنوات في عقده الحالي مع ريال مدريد لكنه يرغب في الرحيل عن صفوف الملكي عقب نهاية الموسم الجاري.

وأفاد كالتشيو ميركاتو بأن إيسكو اشتعل غضبًا بعد استبعاد المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري له من قائمة ريال مدريد المشاركة أمام آياكس الهولندي في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.