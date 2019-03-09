رياضة | ريال مدريد يطلب ضم ثنائي توتنهام بملبغ خرافي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يطلب ضم ثنائي توتنهام بملبغ خرافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخطط نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع ثنائي فريق توتنهام الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقاً لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية ، فأن نادي ريال مدريد يجهز عرضًا للتعاقد مع هاري كين، والمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.
ويأمل النادي الملكي في بناء فريق قوي عقب الخروج القاسي بدوري أبطال أوروبا أمام أياكس الهولندي وكأس ملك إسبانيا على يد برشلونة والابتعاد عن المنافسة على الليجا بعدما ارتفع فارق النقاط بينه وبين المتصدر البرسا لـ 12 نقطة.
وشددت على أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد استقرر إقالة الأرجنتيني سانتياجو سولاري من تدريب المرينجي.
وكشفت عن تقديم ريال مدريد عرضاً بقيمة 145 مليون استرليني للتعاقد مع هداف السبيرز هاري كين، والمدرب المميز ماوريسيو بوتشيتينو.