رياضة | بوجلبان يكشف الأندية المرشحة لحصد دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجلبان يكشف الأندية المرشحة لحصد دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رشح أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق أندية الترجي التونسي والوداد المغربي والأهلي للفوز بأمم أفريقيا.
وقال بوجلبان في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " ارشح الترجي والصفاقسي للفوز بالدوري التونسي وعلي معلول أفضل لاعب في الدوري المصري".
وأضاف :"ارشح الترجي والأهلي والوداد للفوز بأمم أفريقيا وأتمنى فوز الأهلي بها".
واختتم بوجلبان تصريحاته قائلاً : " لو صعد الزمالك للمرحلة المقبلة في بطولة الكونفدرالية سيكون مرشحاً للفوز باللقب".