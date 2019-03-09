السومة 100%

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

وصل النجم الأهلاوي عمر السومة إلى هدفه الـ100 مع الأهلي في دوري المحترفين، بعد أن تمكن من قلب النتيجة في لقاء فريقه الدوري أمام القادسية من الخسارة بهدف إلى التقدم بهدفين قبل صافرة النهاية بلحظات، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة، ضمن لقاءات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. سجل للقادسية أولا المحترف بيسمارك فيريرا، وسجل للأهلي اديرلان سانتوس وعمر السومة.

بالرغم من السيطرة الأهلاوية في الشوط الأول إلا أن القادسية باغته بالتسجيل أولاً عن طريق المحترف بيسمارك فيريرا من ركلة حرة مباشرة وضعها على يسار الحارس ياسر المسيليم في الدقيقة 31، وسرعان ما عاد الأهلي للقاء بعد أن أحرز لاعبه المحترف اديرلان سانتوس هدف التعادل بعد 6 دقائق، برأسية في منتصف المرمى القدساوي، ووقفت العارضة القدساوية لكرة مهند عسيري قبيل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أشرك المدرب الأهلاوي فوساتي الثنائي أيمن الخليف وعمر السومة بحثاً عن انتزاع النقاط الـ3 وتحقق له ذلك عند الدقيقة 90+4، بعد عرضية جميلة من الخليف وضعها السومة برأسه في المرمى القدساوي، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين لهدف. وبذلك يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 40 محتفظا بمركزه الـ5، فيما بقي القادسية على رصيده السابق 24 نقطة، في المركز الـ11.