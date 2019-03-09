شكرا لقرائتكم خبر عن الصياد يترك الاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

يلتحق مهاجم فريق الاتحاد الصربي الكسندر بيرجوفيتش، عقب فراغه من المشاركة مع الفريق الاتحادي، بمعسكر منتخب صربيا الذي سيخوض مباراتين وديتين، الأولى أمام المنتخب الألماني يوم 20 مارس الجاري، والثانية أمام البرتغال يوم 25 من الشهر نفسه، قبل أن يعود للانخراط في تدريبات العميد بعد مشاركته مع منتخب بلاده، استعدادا لمباراة الفيصلي يوم 29 من الشهر ذاته في المجمعة، ضمن مباريات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جهة أخرى، تغادر بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد اليوم (السبت) إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي من أجل التحضير لمباراة الوحدة الإماراتي التي ستقام بعد غد (الإثنين)، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا. ويهدف الجهاز الفني للفريق الاتحادي، بقيادة التشيلي سييرا، من الذهاب مبكرا للتجهيز فنيا ونفسيا للقاء. وسينهي «الداهية» سييرا مخططاته الفنية غدا (الأحد) للمواجهة الثانية آسيويا، إذ سيجري مناورة كروية يعمد من خلالها إلى إشراك العناصر الأساسية التي سيخوض بها المباراة. هذا وسينضم لبعثة الفريق المهاجم ناصر الشمراني بعد اكتمال نظامية مشاركته مع الفريق عقب قيده كلاعب هاو في الكشوفات الاتحادية.

من جهة أخرى، تصرف إدارة النادي مبلغ 20 ألف ريال لكل لاعب، ثمن الفوز على فريق الريان القطري في أولى مباريات البطولة الآسيوية، بهدف رفع الروح المعنوية للاعبين.