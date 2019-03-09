شكرا لقرائتكم خبر عن «المسابقات» تعدل مواعيد الدوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل مواعيد عدد من مباريات دوري كأس الأمير أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل مواعيد عدد من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. واعتمدت اللجنة إقامة مواجهة الهلال مع نظيره أحد في الـ23 من مارس الجاري، والفيحاء أمام الأهلي في الأول من أبريل القادم، والاتحاد والحزم في الـ16 من مارس الجاري على ملعب نادي الحزم، ضمن مباريات الجولة 24. وضمن الجولة 25 يلاقي الاتفاق غريمه القادسية، والتعاون مع الوحدة، والأهلي أمام الرائد في الـ28 من شهر مارس. وفي الجولة 26 يستضيف الحزم نادي الهلال في الـ4 من شهر أبريل، والوحدة مع الاتفاق في الـ6 من أبريل. وقررت لجنة المسابقات اعتماد موعد جديد لقمة الكلاسيكو في الجولة الـ27 بين الأهلي والهلال وذلك في الـ12 من شهر أبريل القادم، وفي الجولة 28 سيلعب الهلال أمام التعاون، والأهلي أمام الوحدة في الـ19 من أبريل. وأوضح اتحاد القدم في بيانه، بأنه سيتم تأجيل إحدى مباراتي الأهلي والهلال، في حال تأهل أحد الفريقين إلى نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «المسابقات» تعدل مواعيد الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.