شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة والصفا في نهائي كأس اليد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) يلتقي نادي الوحدة مساء اليوم بنادي الصفا في نهائي كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد على صالة الدمام. ويتحفز الوحداويون لخطف اللقب بعد أن شهدت الأيام الماضية استعدادات قوية من خلال نقل تدريبات الفريق من صالة النادي إلى صالة مدينة الملك عبدالعزيز يلتقي نادي الوحدة مساء اليوم بنادي الصفا في نهائي كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد على صالة الدمام. ويتحفز الوحداويون لخطف اللقب بعد أن شهدت الأيام الماضية استعدادات قوية من خلال نقل تدريبات الفريق من صالة النادي إلى صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع والتعاقد مع لاعب منتخب البحرين جاسم السلاطنة الذي وافق الاتحاد السعودي على تسجيله، ومشاركته اليوم واردة، ورصدت مكافأتان من قبل إدارة النادي. فيما يطمح نادي الصفا لخطف اللقب وتقديم المستويات الفنية التي تعكس اهتمام إدارة النادي باللعبة وتطلعات جماهيره.



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