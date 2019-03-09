شكرا لقرائتكم خبر عن قمة دوري الطائرة.. «الأباتشي» تصطدم بالنصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تقام اليوم (السبت)، 5 مباريات ضمن الجولة الـ14 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، إذ لا يزال الأهلي يتصدر ترتيب الفرق (34 نقطة) والهلال ثانيا (33 نقطة) ثم النصر (22 نقطة). وتأتي مباراة الهلال والنصر كأقوى مباريات هذه الجولة، التي ستقام على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض. فيما يلتقي الترجي والموج على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام، ويحل الابتسام ضيفا على الخليج في الدمام، ويستضيف الأهلي السلام على صالة الهيئة العامة بجدة، ويلتقي الفيصلي والاتحاد في المجمعة.

تقام اليوم (السبت)، 5 مباريات ضمن الجولة الـ14 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، إذ لا يزال الأهلي يتصدر ترتيب الفرق (34 نقطة) والهلال ثانيا (33 نقطة) ثم النصر (22 نقطة). وتأتي مباراة الهلال والنصر كأقوى مباريات هذه الجولة، التي ستقام على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض. فيما يلتقي الترجي والموج على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام، ويحل الابتسام ضيفا على الخليج في الدمام، ويستضيف الأهلي السلام على صالة الهيئة العامة بجدة، ويلتقي الفيصلي والاتحاد في المجمعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قمة دوري الطائرة.. «الأباتشي» تصطدم بالنصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.