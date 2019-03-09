شكرا لقرائتكم خبر عن حقن الإبل يُطيح بـ «5» متسابقين في مهرجان الملك عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الصياهد)

أعلنت لجنة الجزاءات والعقوبات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل استبعاد خمسة مشاركين من المنافسة في جميع الفئات، مع حرمانهم من المشاركة في المهرجان لمدة ثلاثة مواسم، وذلك ما لم يتم تسديد الغرامة المطلوبة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها رصدت وقوع خمس مخالفات من أربعة سعوديين ومتسابق إماراتي، حيث قام المخالفون بعمليات حقن للإبل بغرض إضفاء المزيد من الجمال عليها؛ لتحصل على مراكز متقدمة في السباقات.

وبينت اللجنة أن أربعة من المخالفين سددوا الغرامة المطلوبة منهم وأتيحت لهم الفرصة في استكمال المنافسة، بينما المتسابق المستبعد الخامس لم يسدد الغرامة وتم استبعاده بشكل نهائي.

ودعت اللجنة جميع المتسابقين إلى الالتزام بالقوانين لتفادي الوقوع في المخالفات والاستبعاد من المنافسة، مؤكدة أنها تواصل عمليات الكشف لتنفيذ القانون على المخالفين.