سييرا يقلب كيان الاتحاد في 10 أيام

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جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة) انتظر الاتحاد للدقيقة 62، لكسر سوء الطالع الذي لازمه طوال مباريات هذا الموسم في الدوري، إذ خرج «عميد الأندية» من مواجهة أمس أمام الفيحاء التي كسبها 2/0، بعدة فوائد يأتي في مقدمتها انتصاره على الضغط النفسي الذي كان يعاني منه، وتحقيق ثاني انتصار على التوالي في استاد مدينة الملك عبدالله

انتظر الاتحاد للدقيقة 62، لكسر سوء الطالع الذي لازمه طوال مباريات هذا الموسم في الدوري، إذ خرج «عميد الأندية» من مواجهة أمس أمام الفيحاء التي كسبها 2/0، بعدة فوائد يأتي في مقدمتها انتصاره على الضغط النفسي الذي كان يعاني منه، وتحقيق ثاني انتصار على التوالي في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة» على يد المدرب سييرا خلال 10 أيام، منذ عودته للإشراف على النمور، ليصل لمركز الأمان برصيد 19 نقطة، وبذلك يواصل الاتحاد ما بدأه في العام الجديد 2019، إذ خسر مواجهة أمام المتصدر الهلال، وانتصر في 7 مواجهات، أمام الوحدة، والقادسية، والفيحاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والجيل، والوشم، والتقدم في كأس خادم الحرمين الشريفين، وعلى الريان القطري في دوري الأندية الآسيوية، وتعادل أمام الشباب والتعاون والأهلي، جمع 13 نقطة من أصل 18 في الدور الثاني، وسجل 7 أهداف، واستقبل مرماه 4 أهداف، وتأهل لدور الـ8 من مسابقة الكأس أمام الباطن، وانتصر على الريان 5/1، وسيخوض مواجهته القادمة في الدوري أمام الحزم، ويقابل الوحدة الإماراتي الاثنين القادم في دوري أبطال آسيا.

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