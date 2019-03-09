ليلة النمور

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جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

قاد المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش فريقه الاتحاد لتحقيق فوز ثمين على حساب منافسه الفيحاء 2/0، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس (الجمعة) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن لقاءات الجولة 23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق الاتحاد الفوز بجدارة، بعد سيطرته الكاملة على مجريات اللقاء، ووضع بريجوفيتش بصمته التهديفية الأولى في الدقيقة 62 من عمر اللقاء من ركلة جزاء، ومن ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 90، وبذلك يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 19 ويصعد للمركز الـ13، فيما تراجع الفيحاء للمركز الـ14 بالرصيد ذاته، ولكن الأفضلية التهديفية مالت للاتحاد.

وعلى استاد الملك فهد الدولي، قلب النصر تأخره بهدفين أمام الاتفاق لفوز مستحق في الوقت بدل الضائع 3/2، وجاءت أهداف النصر عن طريق؛ عبدالرزاق حمدالله (هدفين)، وفهد الجميعة، فيما جاء هدفا الاتفاق عن طريق؛ رامون ارياس، وفيليب كيش، وبذلك يرتفع رصيد النصر للنقطة 52 في المركز الثاني، فيما بقي الاتفاق على رصيده السابق 28 في المركز التاسع.

وعلى ملعب جامعة الملك سعود، عاد الوحدة بنقطة ثمينة بعد تعادله مع المتصدرالهلال بهدف لكل منهما، تقدم الهلال أولاً عن طريق كارلوس إدواردو، وعادل للوحدة لاعبه جابر عسيري، وبذلك يصل الهلال للنقطة 56 بفارق 4 نقاط عن الوصيف النصر، فيما وصل الوحدة للنقطة 36 في المركز السادس.