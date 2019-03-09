الفتح يستضيف «السماوي».. و«الجبل» يتحدى الحزم

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جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة) تختتم مساء اليوم لقاءات الجولة 23 من دوري كأس الأمير

تختتم مساء اليوم لقاءات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة لقاءين، إذ يلتقي الفتح نظيره الباطن على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء. فيما يستضيف الحزم على ملعبه نادي أحد.

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