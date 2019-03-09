بريجوفيتش يهدي الانتصار لمدرج الذهب

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أهدى المهاجم الاتحادي بريجوفيتش، الهدفين اللذين سجلهما في مرمى الفيحاء في لقاء الأمس في دوري كأس الأمير أهدى المهاجم الاتحادي بريجوفيتش، الهدفين اللذين سجلهما في مرمى الفيحاء في لقاء الأمس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأسهما في تحقيق العميد للانتصار والنقاط الـ3، لأنصار فريقه الوفية التي تقف خلف اللاعبين في كافة المباريات. ووعد بريجوفيتش الجماهير بمواصلة هز شباك الخصوم في المباريات المتبقية من الموسم. وأوضح أن تعاون زملائه اللاعبين أسهم في تسجيله الهدفين في مباراة الفيحاء، «وسنواصل الانتصارات وحصد النقاط، والسير نحو الابتعاد عن مؤخرة الترتيب في الدوري».



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