شكرا لقرائتكم خبر عن زيمقلو: الاتحاد لن يهبط.. وجمهوره «ظاهرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة) أبدى عضو شرف نادي غلطة سراي التركي عبدالله زيمقلو، إعجابه بالحضور الجماهير الكبير لمباريات دوري كأس الأمير

أبدى عضو شرف نادي غلطة سراي التركي عبدالله زيمقلو، إعجابه بالحضور الجماهير الكبير لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم عموما، وجمهور الاتحاد خصوصا، إذ يعتبر ظاهرة ويوازي ما تشهده الملاعب الأوروبية، مؤكدا أن الفريق الاتحادي لن يهبط، وأن الظروف التي يعيشها طبيعية وقد تمر على أقوى أندية العالم. وقال: «شعبية الاتحاد وصلت إلى تركيا، وزادت بعد انتقال رودريقز، إضافة لفتح مفاوضات يونس بلهندة»، مشيدا بالروح الرياضية التي يتمتع بها الجهور السعودي، وخصوصا وجودهم جنبا إلى جنب وبشعارين مختلفين. وقال: «هذا لا يحدث عندنا، لأن ظاهرة التعصب تطغى على الروح الرياضية في ملاعبنا»، مبديا أسفه على انتقال المهاجم الفرنسي قوميز لصفوف الهلال، مضيفا: «قوميز لاعب مميز، وغلطة سراي خسره، وسيقود الهلال للقب الدوري وألقاب أخرى».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيمقلو: الاتحاد لن يهبط.. وجمهوره «ظاهرة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.