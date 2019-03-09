مهمة سهلة.. السيتي للتأكيد والليفر للملاحقة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365"، أ ف ب (لندن) OKAZ_SPORTS يخوض مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب الموسم الماضي ووصيفه

يخوض مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب الموسم الماضي ووصيفه ليفربول مباراتين سهلتين في المرحلة الـ30 من بطولة إنجلترا لكرة القدم عندما يستضيفان واتفورد، وبيرنلي تواليا، في حين تبرز المواجهة بين أرسنال ومانشستر يونايتد في صراعهما على احتلال أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا . فعلى ملعب «أنفيلد»، يخوض ليفربول آخر تجربة له قبل مواجهة بايرن ميونيخ إيابا في بافاريا وهو يدرك بأنه لا يستطيع التفريط بفقدان أي نقطة بعد أن تنازل عن الصدارة لصالح سيتي بسقوطه في فخ التعادل مع جاره إيفرتون في دربي ميرسيسايد. وعلى ملعب الإمارات في شمال لندن، تفوح رائحة الثأر من مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد؛ كون الثاني أخرج الأول من مسابقة الكأس على الملعب ذاته، كما أن النتيجة قد تكون مؤثرة في ما يتعلق بهوية الفريق الذي سيخوض دوري أبطال أوروبا الموسم القادم. ويدخل الفريقان المباراة على طرفي نقيض، فمانشستر يونايتد يخوضها منتشيا بتحقيقه معجزة منتصف الأسبوع عندما قلب خسارته على ملعبه 2/0 أمام باريس سان جرمان الفرنسي إلى فوز 3/1 في ملعب بارك دي برانس ليبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في حين سقط أرسنال بـ10 لاعبين أمام رين الفرنسي 1/3 الخميس في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي. وفي المباريات الأخرى، يلتقي كريستال بالاس مع برايتون، وليستر سيتي مع فولهام، وكارديف سيتي مع وست هام، وهادرسفيلد مع بورنموث، ونيوكاسل مع ايفرتون، وساوثمبتون مع توتنهام هوتسبر، وتشلسي مع ولفرهامبتون.

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