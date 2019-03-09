شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرسا يسخر من «المرينغي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) OKAZ_SPORTS سخر رئيس سخر رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو، من خسارة ريال مدريد على يد أياكس الهولندي وخروجه من المنافسة على جميع البطولات مع بداية شهر مارس الجاري، مودعاً دوري أبطال بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة، بالإضافة إلى أن الفارق بينه وبين صدارة الدوري يصل إلى 12 نقطة. وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إنّ رئيس نادي برشلونة سخر من خسارة ريال مدريد ومن نتائجهم الأخيرة، وعلق على الأمر بقوله: «لو أنني رئيس لفريق خسر المنافسة على جميع البطولات بحلول مارس سوف أقدم استقالتي فوراً».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرسا يسخر من «المرينغي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.