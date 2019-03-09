شكرا لقرائتكم خبر عن «البياسجي» ضيفاً على نانت للنهوض من الصدمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"، أ ف ب (باريس) OKAZ_SPORTS

يحاول باريس سان جرمان النهوض من صدمته الأوروبية عندما يحل ضيفا على نانت مساء اليوم في افتتاح المرحلة الـ28 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسيكون الهم الوحيد للمدرب الألماني توماس توخيل رفع معنويات لاعبيه عقب الخروج المفاجئ من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي 1/3 إيابا على ملعب بارك دي برانس بعدما كان حقق فوزا غاليا بثنائية نظيفة ذهابا في أولد ترافورد.

ويسعى ليون الثالث إلى تشديد الخناق على ليل الثاني عندما يحل ضيفا على ستراسبورغ التاسع في بروفة قبل رحلته إلى برشلونة لمواجهة النادي الكاتالوني الأربعاء القادم في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (0/0 ذهابا).

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ويرصد ليون النقاط الثلاث لرفع معنويات لاعبيه وتقليص الفارق إلى نقطتين عن ليل الذي تنتظره قمة ساخنة أمام مضيفه سانت إتيان الخامس، والحفاظ على الأقل على فارق النقاط الخمس التي تفصله عن مرسيليا الرابع والذي يلتقي جاره نيس الأحد أيضا في مباراة لا تخلو من صعوبة كون نيس ينافس بدوره على المراكز الأوروبية حيث تفصله 4 نقاط فقط عن مرسيليا.

ويتربص فريقا رينس السادس ومونبلييه السابع بمرسيليا وسانت إتيان عندما يحل الأول ضيفا على ديجون التاسع عشر قبل الأخير، ويستضيف الثاني أنجيه الثاني عشر.

ويحتل رينس المركز السادس ومونبلييه السابع بفارق نقطتين و3 نقاط تواليا عن مرسيليا، ونقطة ونقطتين عن سانت إتيان.

ويلعب أميان السابع عشر مع نيم الحادي عشر، وموناكو السادس عشر مع بوردو الثالث عشر، وتولوز الخامس عشر مع غانغان الأخير، ورين العاشر مع كاين الثامن عشر.