شكرا لقرائتكم تعليمات خاصة لـ حميد أحداد قبل مواجهة جورماهيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم الزمالك استعداداته اليوم لمواجهة جورماهيا الكينى، بخوض المران الختامى على ملعب النادى عصرا قبل الدخول فى معسكر مغلق ببرج العرب، استعدادا للمباراة التى ستجمع الفريقين، على ملعب برج العرب، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وكلف السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك، المغربى حميد أحداد مهاجم الأبيض، بمهام خاصة وشرح له المدرب السويسرى نقاط الضعف بخط دفاع المنافس من اجل استغلالها بالشكل الأمثل بجانب تكليفه ببعض الأدوار الدفاعية.

ويحتل الزمالك قبل مواجهة جورماهيا بالمجموعة الرابعة، المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف نصر حسين داى الجزائرى المتصدر برصيد 7 نقاط وجورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط وأخيراً يأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.