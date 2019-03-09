أخبار ليفربول يوم 9-3-2019 تشامبيرلين يتعرض للإصابة مجددا...

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جدة - عمرو شويل أخبار ليفربول يوم 9-3-2019 شهدت أخبارا هامة فى مقدمتها تعرض اليكس تشامبريلين للإصابة فى لقاء فريق ليفربول للشباب أمس الجمعة، وذلك بعد أن خاض أولى مبارياته بعد فترة غياب استمرت أكثر من 10 أشهر بداعى الإصابة.

تشامبرلين يتعرض للإصابة فى مباراة شباب ليفربول



أخبار ليفربول يوم 9-3-2019 تعرض أليكس تشامبرلين نجم خط وسط فريق ليفربول الإنجليزي لضربة موجعة بعد تعرضه للإصابة، فى ظهوره الأول بعد غياب 11 شهرا بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبى.

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية أن تشامبرلين الذى بدأ أساسيا خلال مباراة شباب ليفربول مع نظيره ديربى كاونتى اليوم الجمعة، تعرض لإصابة، وترك أرضية ملعب المباراة فى الدقيقة 41.

أضافت الصحيفة أن نجم الريدز تعرض لإصابة فى أوتار الركبة، ولم يستطع إكمال الشوط الأول من المباراة، وسوف يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية غدا السبت، للتعرف على حجم الإصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أن خروج تشامبرلين من ملعب المباراة، يعطى مؤشرا بأن الإصابة ليست خطيرة، ولكن خروجه كأمر احترازى خوفا من تفاقم الإصابة.

وكان تشامبرلين قد تعرض لقطع فى الرباط الصليبى خلال مواجهة فريق روما الإيطالي خلال شهر إبريل الماضى، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخضع لعملية جراحية، غاب على أثرها عن مباريات الريدز من وقتها.



تشامبرلين يغادر للاصابة

كابوس "الانزلاق" مازال يطارد أسطورة ليفربول



قال ستيفن جيرارد، إن انزلاقه المؤسف الذي أنهى آمال ليفربول في لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في موسم 2013-2014، ما زال يطارده وليس من المرجح أن يقل حتى لو أحرز فريق المدرب يورجن كلوب اللقب هذا الموسم.

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وانزلق قائد ليفربول وفقد الكرة قبل 5 أعوام ليمنح ديمبا با فرصة افتتاح التسجيل لتشيلسي في مباراة انتهت لصالح البلوز بنتيجة (0-2)، وأنهت آمال الريدز في اللقب الذي ذهب إلى مانشستر سيتي.

ويملك ليفربول 70 نقطة ويتأخر بنقطة واحدة عن سيتي، قبل 9 مباريات من نهاية الموسم ويأمل جيرارد في حفاظ فريقه السابق على هدوئه ليضع حدا لغياب اللقب عن خزائنه منذ 29 عاما من أجل الجماهير.

وقال جيرارد الذي رحل عن ليفربول في 2015 بعد 17 عاما مع الفريق، لوسائل إعلام بريطانية: "هذا الجرح ما زال يؤلم منذ ذلك اليوم، لست واثقا من تجاوزه لأنني لا أستطيع تغيير ما حدث"، مضيفاً، "هذا لا يؤثر على شعوري تجاه ليفربول الآن، أنظر إلى تشكيلة الفريق وما زلت أملك بعض الأصدقاء فيها".

وأردف: "أتمنى أن يحصد اللقب من أجل الجماهير ومن أجلي كمشجع. لكن هذا لن يجعلني أو يجعل الألم مختلفا".

وكال جيرارد المديح لجهود كلوب، في جعل ليفربول منافس حقيقي على اللقب، مشيرًا إلى أن الفريق يجب أن يكون فخورًا حتى لو خسر اللقب لصالح سيتي.

وأضاف مدرب رينجرز الاسكتلندي الحالي: "بعض الأشخاص سيعتبرون الأمر بمثابة الفشل لكنها كرة القدم وتختلف الآراء، يورجن قاد الفريق لقطع خطوات هائلة للأمام. إنه يقوم بكل ما لديه".

واختتم: "في بعض الأحيان عندما تخسر اللقب أمام فريق يجب الاعتراف أن الأفضل فاز، أتمنى ألا يحدث ذلك لكني أعتقد أنه لا يجب أن تنتقد نفسك بشدة لو كنت تلعب بشكل رائع وقمت بكل ما عليك لتكون في المركز الأول.