شكرا لقرائتكم ورطة فى الإسماعيلى بسبب حسام حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار قرار حسام حسن المدير الفنى الجديد لسموحة، بإعادة النامبيى شيلونجو مهاجم الفريق السكندري المعار للنادى الاسماعيلى بنهاية الموسم لصفوف الفريق السكندرى، الارتباك داخل قلعة الدراويش لاسيما بعد المستوى المتميز الذى يظهر به المهاجم النامبيى. .

وانتقل شيلونجو للاسماعيلى من صفوف سموحة فى الميركاتو الشتوى على سبيل الاعارة لنهاية الموسم وشارك فى 11 لقاء سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين وتلقى استدعاء من منتخب بلاده بعد التألق مع الدراويش.

واستطلع مسئولو الاسماعيلى من نظرائهم فى سموحة عن تحويل إعارة شيلونجو لبيع نهائى ، ليفاجأ بقرار حسام حسن بعودة المهاجم النامبيى فى نهاية الموسم للحاجة لقدراته ، ودفع قرار حسام حسن الاسماعيلى للتنقيب عن مهاجم أفريقى سوبر لخلافة شيلونجو الذى بات المتحدث الرسمى لخط هجوم الدراويش فى الآونة الاخيرة.