شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستضيف اجتماع مباراة جورماهيا اليوم فى فندق البرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وجورماهيا الكينى، فى السادسة من مساء اليوم السبت، بفندق إقامة الأبيض ببرج العرب، استعدادا لمواجهة الفريقين التى ستقام فى التاسعة من مساء غدا الأحد، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

من المقرر أن يشهد الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وجورماهيا، الاتفاق على الزى الرسمى للفريقين فى المباراة والأمور المختلفة ومنها طريقة دخول جماهير الفريق الكينى ومنح مسئوليه دعوات مجانية من أجل دخول جماهيرهم.

ويحتل الزمالك قبل مواجهة جورماهيا بالمجموعة الرابعة، المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف نصر حسين داى الجزائرى المتصدر برصيد 7 نقاط وجورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط وأخيراً يأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.