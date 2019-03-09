حرس الحدود يعسكر بالإسكندرية و يجهز عاشور الأدهم لمباراة إنبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود الإستعانة بعاشور الأدهم لاعب خط الوسط الفريق للمشاركة بالمباراة القادمة أمام إنبى فى بطولة الدورى الممتاز . ويتوجه فريق حرس الحدود إلى مدينة الإسكندرية غدا للدخول فى معسكر مغلق قبل مواجهة الفريق البترولى بـ3 أيام لزيادة التركيز لدى اللاعبين . Advertisements ويلاقى فريق حرس الحدود نظيرة إنبى ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم 11 من الشهر الجارى والتى ستقام على ملعب المكس بالإسكندرية ، حيث يحتل فريق حرس الحدود المركز الثانى عشر من جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 27 نقطة .

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