شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع الجزيرة والزمالك مع التأمين بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم منافسات الجولة قبل الأخيرة من منافسات الدور الثانى بدورى سوبر السلة ويلتقى الأهلى مع الجزيرة، بينما يواجه الزمالك فريق مصر للتأمين.

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من ناحية أخرى يلتقى الاتحاد مع سبورتنج و سموحة مع الجيش، وكان الأهلى قد التقى مع الزمالك، و فى لقاء الذهاب فاز الأحمر والعودة فاز الأبيض.

يذكر أن بطولة المرتبط توج بها فريق النادي الأهلي رجال وسيدات.