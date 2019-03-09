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الأهلى مع الجزيرة والزمالك مع التأمين بدورى السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم منافسات الجولة قبل الأخيرة من منافسات الدور الثانى بدورى سوبر السلة  ويلتقى الأهلى مع الجزيرة، بينما يواجه الزمالك فريق مصر للتأمين.

 

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من ناحية أخرى يلتقى الاتحاد مع سبورتنج و سموحة مع الجيش، وكان الأهلى قد التقى مع الزمالك، و فى لقاء الذهاب فاز الأحمر والعودة فاز الأبيض.

 

يذكر أن بطولة المرتبط توج بها فريق النادي الأهلي رجال وسيدات.

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