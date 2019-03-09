شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى يبدأ مرحلة التدريب البدنى بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض أحمد مجدى صانع ألعاب فريق الجونة تدريبات بدنية خلال معسكر الفريق بمدينة الغردقة وتأتى هذة المرحلة الأولى من علاج مجدى بعد إجراءه عملية الرباط الصليبى . كان أحمد مجدى تعرض لإصابة بالرباط الصليبى بعدما التحم معه كريم نيدفيد لاعب الأهلى خلال المباراة التى جمعت فريقه أمام الشياطين الحمر فى بطولة الدورى الممتاز . Advertisements ويستضيف فريق الجونة نظيرة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم 12 من الشهر الجارى بملعب الجونة بمدينة الغردقة . ويحتل فريق الجونة المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 29 نقطة.

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