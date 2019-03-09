نجلاء عبد المجيد- لايف سبورت وقع خلاف كبير بين مؤمن سليمان المدير الفني لفريق النجوم وعصام الحضري حارس مرمي الفريق بسبب رغبة الأخير في العودة للتشكيل الأساسي بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كانت قد لحقت به وأبعدته عن لقاءات الفريق الاخيرة حيث رفض سليمان طلب الحضري مؤكدا انه سيدفع بالحارس احمد سعد في المباراة القادمة بعد تألقه في المباراة الاخيرة امام حرس الحدود وهو ما اثار غضب الحضري الذي مازال يراوده حلم الانضمام للمنتخب من خلال مشاركته في التشكيل الأساسي للفريق في المباريات المقبلة . الحضري كان علي وفاق مع احمد سامي...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اشتباك بين الحضري ومؤمن سليمان بعد استبعاده من قائمة النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.