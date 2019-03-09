رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم السبت 9 مارس والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم السبت 9 مارس والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم السبت 9 مارس 2019 عدداً من المواجهات القوية وبالتحديد في بطولتي الدوري الانجليزي ودوري أبطال أفريقيا لذلك؛ نرصد لكم فيما يلي مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها والمعلقين.

- دوري أبطال أفريقيا:

أسيك ميموزا × الوداد المغربي: اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 8 HD بصوت جواد بده

فيتا كلوب × الأهلي: اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت محمد الكواليني

صنداونز × لوبي ستارز: اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 8 HD

شبيبة الساورة × سيمبا التنزاني: اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD

- الدوري الانجليزي:

ليستر سيتي × فولهام: اليوم في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 7 HD

ساوثهامبتون × توتنهام: اليوم في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD

مانشستر سيتي × واتفورد: اليوم في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق سوار الذهب

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- الدوري الاسباني:

أتلتيكو مدريد × ليجانيس: اليوم في تمام الساعة الـ5:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بتعليق محمد بركات

برشلونة × رايو فاليكانو: اليوم في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بتعليق حسن العيدروس

- الدوري الإيطالي:

كييفو فيرونا × ميلان: اليوم في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بتعليق حفيظ دراجي

- الدوري الألماني:

بروسيا دورتموند × شتوتجارت: اليوم في تمام الساعة الـ4:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD

بايرن ميونيخ × فولفسبورج: اليوم في تمام الساعة الـ4:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5 HD

- الدوري السعودي:

الفتح × الباطن: اليوم الساعة الـ2:40 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sports 2 HD

الحزم × أحد: اليوم الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sports 1 HD