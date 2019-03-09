رياضة | موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم السبت 9 مارس بالدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم السبت 9 مارس بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي برشلونة، ضد نادي رايو فاليكانو، يوم السبت 9 مارس في الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 3 HD.

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ويرغب نادي برشلونة في الفوز بلقب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، ليكون الموسم الثاني على التوالي مع المدرب إرنستو فالفيردي.

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 60 نقطة، بينما يحل فريق رايو فاليكانو في المركز التاسع عشر برصيد 23 نقطة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة فريق برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني عبر البث الحي والمباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.