رياضة | مفاجآت في تشكيلة الأهلي أمام فيتا كلوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيلة الأهلي أمام فيتا كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيواجه به مضيفه فيتا كلوب الكونغولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : محمد هاني - سعد سمير - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - كريم وليد "نيدفيد" - ناصر ماهر - رمضان صبحي - جونيور أجاي

خط الهجوم : مروان محسن.