رياضة | موعد مباراة توتنهام هوتسبير وساوثهامبتون اليوم السبت 9 مارس في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة توتنهام هوتسبير وساوثهامبتون اليوم السبت 9 مارس في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي توتنهام هوتسبير في مباراة تعد اختبار صعب، ضد نظيره فريق ساوثهامبتون، يوم السبت 9-3-2019 على ملعب "سانت ماري" في الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

ويرغب نادي توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليكون إنجاز تاريخي مع النادي اللندني.

ويسعى فريق ساوثهامبتون أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية في الموسم القادم.

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي توتنهام هوتسبير :-

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حراسة المرمى : لوريس.

خط الدفاع : اوريه - فيرتونخين - ألدرفايلد - روز.

خط الوسط : وينكس - سيسوكو - ايريكسن - لوكاس مورا.

خط الهجوم : هاري كين - سون.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق توتنهام هوتسبير ضد نادي ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.