رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم السبت 9 مارس في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم السبت 9 مارس في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي مانشستر سيتي في مباراة تعد اختبار صعب، ضد نظيره فريق واتفورد، يوم السبت 9-3-2019 على ملعب "الاتحاد" في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

ويرغب نادي مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليكون إنجاز تاريخي ويحافظ على البطولة من الموسم الماضي.

ويسعى فريق واتفورد أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية في الموسم القادم.

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي مانشستر سيتي :-

حراسة المرمى : إيدرسون.

خط الدفاع : أوليكساندر زينتشينكو - نيكولاس أوتاميندي - فينسينت كومباني - كايل ووكر.

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خط الوسط : فيرناندينيو - إلكاي جوندوجان - ديفيد سيلفا - ليروي ساني.

خط الهجوم : سيرجيو أجويرو - رحيم ستيرلينج.

بينما جاء التشكيل المتوقع لنادي واتفورد :-

حراسة المرمى : بن فوستر.

خط الدفاع : خوسيه هوليباس - أدريان ماريابا - كريج كاثكارت - داريل يانمات.

خط الوسط : روبيرتو بيريرا - عبد الله دوكوري - ناثانيل تشالوباه - ويل هيوز.

خط الهجوم : جيرارد ديولوفيو - تروي ديني.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق مانشستر سيتي ضد نادي واتفورد بالدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.