رياضة | القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي النادي الأهلي مع منافسه فيتا كلوب الكونغولي وذلك مساء اليوم السبت والموافق 9 مارس 2019 في مباراة الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي بقيادة مارتين لاسارتي مع فيتا كلوب على ملعب الشهداء مساء اليوم السبت في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي قبل المباراة كالتالي:

1- الأهلي المصري: 7 نقاط

2- سيمبا التنزاني: 6 نقاط

3- شبيبة الساورة: 5 نقاط

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4- فيتا كلوب: 4 نقاط

وستذاع مباراة النادي الأهلي مع فيتا كلوب في دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق محمد الكواليني.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء من أجل حصد الثلاث نقاط وتأمين صدارته للمجموعة، ويتوقع أن يلعب بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني، سعد سمير، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية، كريم وليد "نيدفيد"، ناصر ماهر، رمضان صبحي، جونيور أجايي

خط الهجوم : مروان محسن