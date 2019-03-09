رياضة | موعد مباراة شبيبة الساورة وسيمبا التنزاني اليوم السبت 9 مارس في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة شبيبة الساورة وسيمبا التنزاني اليوم السبت 9 مارس في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي شبيبة الساورة الجزائري مع سيمبا التنزاني مساء اليوم السبت 9 مارس 2019 وذلك يأتي في مباراة الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب نادي شبيبة الساورة مع سيمبا التنزاني في دوري الأبطال اليوم السبت في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة و10:00 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة قبل المباراة كالتالي:

1- الأهلي المصري: 7 نقاط

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2- سيمبا التنزاني: 6 نقاط

3- شبيبة الساورة: 5 نقاط

4- فيتا كلوب: 4 نقاط

وستكون مباراة شبيبة الساورة مع سيمبا التنزاني في مجموعات دوري أبطال أفريقيا مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق عادل خلو.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت لصالح سيمبا التنزاني بثلاثية نظيفة سجلها كلا من؛ ايمانويل أوكوي وميدي كاجيري "هدفين".