رياضة | موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم السبت 9 مارس في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم السبت 9 مارس في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل النادي الأهلي المصري ضيفاً ثقيلاً على فيتا كلوب الكونغولي وذلك اليوم السبت والموافق 9 مارس 2019 في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي النادي الأهلي مع فيتا كلوب على ملعب الشهداء اليوم السبت في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة و8:00 بتوقيت دولة الإمارات.

ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي قبل المباراة كالتالي:

1- الأهلي المصري: 7 نقاط

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2- سيمبا التنزاني: 6 نقاط

3- شبيبة الساورة: 5 نقاط

4- فيتا كلوب: 4 نقاط

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين في مرحلة المجموعات قد انتهت لصالح النادي الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما ناصر ماهر وعلي معلول الظهير الأيسر التونسي المتألق.

وستكون مباراة الأهلي مع فيتا كلوب في مجموعات دوري أبطال أفريقيا مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق محمد الكواليني.