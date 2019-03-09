شكرا لقرائتكم بندق: الزمالك فريق محمد صلاح المفضل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي خالد الغندور مقدم برنامج "ستاد المحور" ، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي ، يشجع نادى الزمالك. وأضاف الغندور ، أن الفرعون المصري يرفض دائما إعلان إنتمائه ، ولكن كل المقربين إليه يؤكدون حبه للزمالك منذ صغره.

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