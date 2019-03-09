شكرا لقرائتكم ملفات هامة على مائدة مجلس الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد ظهر اليوم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، إجتماعا هاما بمقر الجبلاية، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، علي رأسها مطالبة أعضاء المجلس بدور فى بطولة أمم أفريقيا 2019 والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وطلب عدد من الأعضاء بأن يكون لهم دور فى بطولة أمم أفريقيا سواء بالإشراف على بعض اللجان أو بإسناد ملفات لهم، خاصة أنهم بعيدين تماما عن البطولة التى يتولى هانى أبو ريدة فيها رئاسة اللجنة المنظمة ومعه أحمد مجاهد عضو المجلس ، وهو ما سيتم حسمه خلال اجتماع اليوم.

كما يتطرق إجتماع الجبلاية إلى مباراة جولدي والبنك الأهلى والتى تسببت فى حالة من الإنقسام بين أعضاء المجلس، بسبب القرار الخاص بإقامة مباراة فاصلة بين البنك الأهلى وجولدى للتأهل إلى دورى الدرجة الثانية، حيث كشف أحد الأعضاء أن قرار إقامة مباراة فاصلة فوجئ به الكثيرون منهم على موقع اتحاد الكرة دون أن يتم مناقشته.

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وكانت لجنة المسابقات قررت إقامة مباراة فاصلة بين فريقى جولدى والبنك الأهلى فى الثانية ظهر الاثنين 11 مارس الحالى بملعب نادى النصر بدون جمهور، وذلك لتحديد الفريق المتأهل لدورة الترقى فى القسم الثالث للموسم الحالى.

وتقدم مسئولو نادى البنك الأهلى، بتظلم للجنة الاستئناف باتحاد الكرة، للاعتراض على قرار خوض مباراة فاصلة أمام جولدى تحدد الفريق الصاعد لدورى القسم الثاني، موضحين أنهم الأحق بالتأهل مباشرة لدورى القسم الثانى بعد احتلال الفريق المركز الأول بفارق نقطتين عن جولدي.

ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يتم حسم رئيس بعثة منتخب مصر المتوجهة إلى النيجر يوم 21 مارس الجاري تحسباً لعدم سفر هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد والمشرف على المنتخب لإرتباطه بالتنظيم لبطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر.