شكرا لقرائتكم أخبار الدوري الإسباني يوم 9-3-2019 سيميوني يرفض إراحة الأساسيين أمام ليجانيس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار الدوري الإسباني يوم 9-3-2019، شهدت أخبار عن استعدادات الفرق لانطلاق الجولة الـ 27 من الليجا، والتى بدأت أمس الجمعة بلقاء أتلتيك بلباو وإسبانيول.

سيميوني يرفض اراحة الأساسيين قبل موقعة يوفنتوس



أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أنه لم يتفاجأ بخروج ريال مدريد وباريس سان جيرمان، من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة ليجانيس في الليجا، والمقررة غدا السبت: "لم أتفاجأ، لأن الفرق تطورت وهناك منافسة كبيرة".

وأردف "من تفاجأوا هم من لا يتابعون كرة القدم كثيرا. نحن من نرى كرة القدم كثيرا ندرك الصعوبات الموجودة في كل المباريات".

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن الأدوار الإقصائية دائما ما تكون أجواؤها مفعمة بالتوتر، وأن المواجهة تكون مقسمة على مباراتين، وأن الفريق الذي يتمكن من اللعب بشكل أفضل في كلا اللقاءين تكون له الأفضلية.

ورفض سيميوني الإدلاء برأيه عن الموقف الصعب الذي يمر به مواطنه سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، حيث قال: "قد نتحدث سويا يوما ما، ولكن الإدلاء برأي عنه الآن سيكون أمرا غير عادل".

وعن مباراة العودة بدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، أمام يوفنتوس، أوضح: "موقف الفريقين واحد، علينا أن نستمر في المنافسة كما هي العادة دائما".

وأضاف "سندفع أمام ليجانيس باللاعبين الذين نعتقد أنهم سيشاركون في تلك المباراة (أمام يوفنتوس)".

وواصل سيميوني: "أنا أحب ليجانيس. العمل الذي يقوم به ماوريسيو بيليجرينو رائع. لقد سبق وقام به مع فرق أخرى، وهنا تمكن مرة أخرى من تحقيق الالتزام باللعب بشكل جيد مع لاعبيه، وهذه مسألة تتحدث جيدا عما يقوم به المدربون".

وقال: "بالنسبة لي أعتقد أن بيليجرينو يقوم بعمل مذهل".

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وأصر المدرب الأرجنتيني على الحديث عن مواجهة ليجانيس وليس إياب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام يوفنتوس، حيث قال للصحفيين "أتفهم قلقكم واهتمامكم بالتفاصيل، لكن نحن الآن نفكر في مباراة الغد ونحن في حاجة لتقديم مباراة كبيرة".

فالفيردي يخشى مواجهة رايو فاليكانو



طالب مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي لاعبيه بعدم الاستهانة بضيفه المتعثر رايو فاليكانو في أول مباراة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، منذ الانتصار مرتين متتاليتين على ريال مدريد.

وانتصر برشلونة في آخر 11 مواجهة على رايو وسجل 50 هدفاً ورغم تفوقه بفارق 7 نقاط في الصدارة عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد إلا أن فالفيردي حذر لاعبيه من الشعور بالرضا.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "التهاون عقب الفوز على ريال مدريد مرتين ستكون أول خطوة نحو عدم الانتصار، هناك بعض المباريات يركز عليها الجميع والبعض الآخر يتم التعامل معها بجدية أقل وهذه المباريات يمكن أن تقودك للفوز باللقب أو تحرمك منه، مباراة الغد واحدة من هذه المباريات، مع اقتراب الموسم من نهايته تزداد صعوبة كافة المباريات، تتبقى مباريات قليلة على نهاية المسابقة والأندية تحدد أهدافها والتوتر يتصاعد".

وسيخوض برشلونة مباراة مهمة في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام أولمبيك ليون بعد مواجهة رايو فاليكانو بأربعة أيام حيث انتهت مباراة الذهاب في فرنسا بالتعادل السلبي.

ورغم أن ريال مدريد غالبا ما يستعد لمباريات أدوار خروج المغلوب في دوري الأبطال بإجراء بعض التغييرات على تشكيلته الأساسية بالدوري إلا أن فالفيردي قال إنه لن يفعل ذلك لكنه سيريح لاعباً أو اثنين من تشكيلته المعتادة.

وأضاف مدرب برشلونة "هناك 3 نقاط متاحة غداً تساوي نفس نقاط فوزنا على ملعب إشبيلية وريال مدريد، نتطلع لمباراة دوري الأبطال، سيكون من الجيد تحقيق انتصار قبل استضافة ليون، من المحتمل إجراء بعض التغييرات وسنرى ذلك غداً، لم نخض أي مباراة خلال الأسبوع وسنلعب بعدها أربع مباريات، ربما نريح لاعباً او اثنين".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 60 نقطة، متفوقاً بفارق 7 نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، بينما يحتل رايو فاليكانو المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 23 نقطة