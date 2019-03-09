شكرا لقرائتكم أخبار ريال مدريد يوم 9-3-2019 عودة الوفاق بين راموس وبيريز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار ريال مدريد يوم 9-3-2019، شهدت أخبارا هامة لعشاق الميرينجى فى مقدمتها رغبة النادى الملكى فى تقديم عرض رسمى إلى باريس سان جيرمان للتعاقد مع النجم البرازيلى نيمار خلال الصيف المقبل.

محادثات سلام بين راموس ورئيس ريال مدريد



أخبار ريال مدريد يوم 9-3-2019 ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بعد الكثير من التوتر بعد إقصاء ريال مدريد من دوري الأبطال يوم الثلاثاء، حيث حدث خلاف بين سيرجيو راموس والرئيس فلورينتينو بيريز فى غرفة تغيير الملابس، لكن القائدان كانوا حريصين على تخطي هذه المسألة وخلق أجواء أيجابية مرة أخرى.

اشارت الصحيفة أنه بعد الخلاف يوم الثلاثاء، الذي استمر لمدة 60 ثانية فقط، راموس و بيريز تحدثوا مرة أخرى يوم الخميس، حسب البرنامج الإسبانى الشهير "التشيرينجيتو"، الحديث لم يكن عميق، لكن كن يكفى أن يتفاهم الأثنان و تعود الأجواء الأيجابية.

واضافت الصحيفة أن القائد والرئيس كان حريصين على أن يجلسوا و يتحدثوا ليقوموا بِحَل المسألة. ريال مدريد سيحتاج أجواء هادئة في هذه اللحظة من الموسم.



راموس وبيريز

راموس مع ريال مدريد فى بلد الوليد رغم الايقاف



سيرجيو راموس لا يستطيع اللعب يوم الأحد ضد بلد الوليد بسبب البطاقة الصفراء التي حصل عليها ضد برشلونة ، لكن على الرغم من ذلك قائد ريال مدريد سيكون بجانب زملائه في الفريق في محاولة المساعدة وتأهيل الفريق نفسياً قبل مواجهة بلد الوليد.

واضافت صحيفة "ماركا" أن فلورنتينو بيريز سيتواجد أيضا مع الفريق وخلال رحلته وسيحين الوقت للرئيس والقائد لحل الخلافات التي ظهرت بعد الإقصاء الأوروبي والخلاف الذي حدث في غرفة خلع الملابس.



راموس

نيمار على رأس أولويات ريال مدريد



كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي ريال مدريد الإسباني يستعد لتقديم عرضاً قياسياً إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والنجم البرازيلي نيمار من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

Advertisements

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، دخل فى مفاوضات جادة مع نيمار من أجل إقناعه بالإنتقال لصفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن رئيس ريال مدريد أبلغ نيمار أنه يستعد للدخول فى مفاوضات مع باريس سان جيرمان لضمه الصيف المقبل.

وتحدثت الصحيفة أن ريال مدريد سيقدم عرضاً قياسياً قيمته 350 مليون يورو لإقناع باريس سان جيرمان بإتمام الصفقة، كما سيمنح نيمار راتباً سنوياً يصل لـ 45 مليون يورو.

ويتقاضى نيمار الذي ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان بعد ثلاث سنوات راتباً سنوياً يصل لـ 36 مليون يورو.

جدير بالذكر أن نادي باريس سان جيرمان تعاقد مع نيمار خلال فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم البرازيلي مع البارسا.